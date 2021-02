Minister razrešil načelnika mariborske upravne enote

Maribor, 17. februarja - Minister za javno upravo Boštjan Koritnik je danes razrešil načelnika mariborske upravne enote Srečka Đurova in s četrtkom na njegovo mesto kot vršilko dolžnosti imenoval Danico Jevšovar, so za STA potrdili na ministrstvu. Dodali so, da je Koritnik načelnika o razrešitvi danes osebno obvestil.