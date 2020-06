Minister Koritnik v Mariboru o selitvi upravne enote

Maribor, 8. junija - Minister za javno upravo Boštjan Koritnik je obiskal Mestno občino Maribor, kjer se je sestal z županom Sašo Arsenovičem in načelnikom mariborske upravne enote Srečkom Đurovom. Govorili so zlasti o načrtovani selitvi upravne enote v prostore nekdanje Probanke, s čimer bi občanom omogočili boljši servis in bi ti lahko vse opravili na enem mestu.