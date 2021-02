Taksisti s protestno vožnjo vlado pozvali k odpravi obveznega testiranja

Ljubljana, 16. februarja - Več kot sto taksistov je danes z vožnjo in hupanjem v središču mesta izrazilo nestrinjanje z vladnim odlokom, ki jim nalaga obveznost testiranja na okužbo z novim koronavirusom na vsake tri dni. Sindikat taksistov in krovni Sindikat delavcev prometa in zvez sta napovedala, da bodo protestne aktivnosti, če ta pogoj ne bo odpravljen, stopnjevali.