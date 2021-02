Slovenska igralka za TVS razkrila izkušnjo s spolnim nadlegovanjem na fakulteti

Ljubljana, 1. februarja - Dramska in filmska igralka Mia Skrbinac je na ljubljansko univerzo vložila prijavo o spolnem nadlegovanju. Kot pravi, jo je v času študija na ljubljanski Akademiji za gledališče, radio, film in televizijo dve leti spolno nadlegoval znani igralec in profesor igre. Dekan Tomaž Gubenšek napoveduje ostre ukrepe, je poročala TV Slovenija.