Poklukar v predstavitvi odboru med drugim napovedal krepitev primarne ravni in spremembo financiranja zdravstva

Ljubljana, 17. februarja - Kandidat za ministra za zdravje Janez Poklukar je v predstavitvi na seji odbora DZ za zdravstvo predstavil svoje usmeritve za ministrovanje, to so med drugim krepitev primarnega zdravstva, celostna zdravstvena obravnava bolnika, sprememba in razpršitev financiranja, vzpostavitev agencije za kakovost v zdravstvu in obvladovanje epidemije covida-19.