Poklukar za prvake koalicijskih partneric in SNS dobra izbira za zdravstvenega ministra

Ljubljana, 12. februarja - Predsednika SMC in NSi Zdravko Počivalšek in Matej Tonin pozdravljata predlog premierja Janeza Janše, da DZ za novega ministra za zdravje imenuje aktualnega direktorja UKC Ljubljana Janeza Poklukarja. Izpostavila sta njegove izkušnje, Tonin pa je še navedel, da je to eden od kandidatov, ki ga je predlagala tudi NSi. Podporo mu napoveduje tudi SNS.