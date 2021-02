Južni del ZDA zajelo hudo snežno neurje

Dallas, 15. februarja - Osrednji del juga ZDA je v nedeljo in danes prizadelo veliko snežno neurje z nizkimi temperaturami, ki so za ta del države povsem neobičajne. V Teksasu, Oklahomi in Arkansasu so razglasili izredne razmere. Sneži tudi v Luisiani, Mississippiju, Tennesseeju, Kentuckyju, Zahodni Virginiji in na jugu Ohia.