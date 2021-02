Po neuspešni nezaupnici vladi bo DeSUS ocenila svoj položaj, analitiki različno o nadaljnjem dogajanju

pripravila Tadeja Vrtovec

Ljubljana, 16. februarja - Prvak DeSUS Karl Erjavec je dan po neuspešni konstruktivni nezaupnici s svojo kandidaturo za predsednika vlade napovedal, da bosta vodstvo stranke in izvršni odbor v prihodnjih dneh ocenila politične razmere in položaj DeSUS. Ali bo DeSUS podpisal sporazum z vlado, še ni znano. Mnenje analitikov o nadaljnjem dogajanju in razmerjih v DZ je deljeno.