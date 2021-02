Sluga: Izkazalo se je, da Erjavec v poslanski skupini DeSUS nima podpore za mandatarja

Ljubljana, 16. februarja - Na glasovanju o konstruktivni nezaupnici se je po mnenju vodje poslancev SMC Janje Sluga izkazalo, kar so ves čas ugotavljali: da poslanci DeSUS ne podpirajo svojega predsednika Karla Erjavca za mandatarja. Kako je sama glasovala, ni razkrila. Po njenih besedah so v SMC eni redkih, ki so tajno glasovali, in bi bilo nekorektno, da bi to komentirala.