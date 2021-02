Sindikat s protestom proti testiranju taksistov

Ljubljana, 15. februarja - Sindikat taksistov pri Sindikatu delavcev prometa in zvez s protestno vožnjo in hupanjem pred parlamentom v Ljubljani opozarja na nesmiselnost testiranja taksistov na okužbo s covidom-19. Zahtevajo, da se pogoje dela za voznike taksi služb izenači z ostalimi prevozniki v javnem prometu in se torej ukine ukrep obveznega testiranja.