Na čelo Instituta Jožef Stefan z decembrom Boštjan Zalar

Ljubljana, 13. novembra - Vlada je dala soglasje k imenovanju Boštjana Zalarja za direktorja Instituta Jožef Stefan za mandatno dobo petih let. Mandat bo nastopil 1. decembra in na tem mestu nasledil Jadrana Lenarčiča, ki je institut vodil od leta 2005 in ga po izteku mandata 2. julija vodil kot vršilec dolžnosti.