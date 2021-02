Draghi se mora ob široki podpori, ki je lahko tudi šibkost, soočiti z dvema krizama

piše Blaž Mohorčič

Rim, 17. februarja - Novi italijanski premier Mario Draghi, čigar vlado v teh dneh potrjuje italijanski parlament, se bo moral soočiti z dvema krizama - gospodarsko in zdravstveno. Ima sicer zelo široko in raznoliko podporo v parlamentu, kar pa je zanj po oceni analitika Luke Lisjaka Gabrijelčiča hkrati moč in ahilova peta.