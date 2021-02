Mario Draghi uradno sprejel položaj italijanskega premierja

Rim, 12. februarja - Nekdanji predsednik Evropske centralne banke (ECB) Mario Draghi je nocoj uradno sprejel položaj italijanskega premierja, so sporočili iz urada italijanskega predsednika Sergia Mattarelle. Vlada 73-letnega finančnika, ki bo imela 15 ministrov in osem ministric, bo predvidoma prisegla v soboto, so še navedli v predsednikovem uradu.