Iran zagrozil z omejitvami IAEA, če do konca meseca ne bo napredka

Teheran, 15. februarja - Iran je danes zagrozil, da bo Mednarodni agenciji za jedrsko energijo (IAEA) močno omejil dostop do svojih jedrskih objektov v državi, če do konca meseca ne bo prišlo do preboja v pogajanjih z ZDA glede mednarodnega jedrskega sporazuma, poroča nemška tiskovna agencija dpa.