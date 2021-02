S spletnimi karnevalskimi aktivnostmi namesto zime odganjali koronavirus

Ptuj/Cerknica, 14. februarja - Epidemija covida-19 je letos preprečila izvedbo tradicionalnih karnevalov in pustnih sprevodov. V Cerknici in na Ptuju pa so se odločili, da jih to ne bo ustavilo, zato so gledalcem prek spleta in družbenih omrežij pripravili program, na katerem so obujali spomine na minula leta in dogodke. V Cerknici so Butalci namesto zime odganjali koronavirus.