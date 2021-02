Tudi cerkljanska Laufarija se je podredila epidemiji

Cerkno, 13. februarja - Tudi cerkljanska Laufarija se je morala podrediti višji sili epidemije covida-19. Naravno okolje, v katerem preganjajo zimo, so morali nadomestiti z virtualnimi orodji, kot so bot, vile, lapar in metla, dodali pa so še "face buk". Redni obiskovalci prireditev bodo tako prikrajšani za doživetje, del pustnih norčij pa bodo našli na spletu.