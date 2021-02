Večer o napetostih v koaliciji (13. 2.)

Maribor, 12. februarja - Matija Stepišnik v komentarju Darila in udarci piše o Janševih zakulisnih manevrih, ki koalicijske partnerje enkrat nagrajujejo, drugič tepejo. NSi poziva, da bi se morala bremena v vladi pravičneje porazdeliti, vodja SMC Zdravko Počivalšek pa vztraja, da so jeziček na tehtnici. Položaji ministrov so politično oslabljeni.