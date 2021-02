Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (12. 2.)

Ljubljana, 12. februarja - Tuje tiskovne agencije so med drugim poročale, da bodo poslanci v ponedeljek glasovali o nezaupnici vladi, ki jo vodi Janez Janša. Pisale pa so tudi, da je Slovenija zaradi izboljšanja epidemioloških razmer prešla v oranžno fazo. Tako bo odpravljena omejitev gibanja na občine in regije, učenci pa se vračajo v šole.