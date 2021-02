Akos zvišal prenosne hitrosti dostopa do interneta v okviru univerzalne storitve

Agencija za komunikacijska omrežja in storitve RS (Akos) je hitrosti zvišala s spremembo dveh splošnih aktov, ki sta bila danes objavljena v uradnem listu. Kot so ob tem sporočili iz Akosa, mesečna količina podatkov pri univerzalni storitvi, ki se zagotavlja z dostopom prek drugih tehnologij in ne satelitskega dostopa, ni omejena.

Spremembam so po njihovih pojasnilih botrovale spremenjene razmere na trgu in predvsem potrebe prebivalstva po višjih prenosnih hitrostih. Ker je za tehnične prilagoditve potrebnega nekaj časa, bodo spremembe začele veljati 60 dni po objavi splošnih aktov v uradnem listu, to je 13. aprila.

Univerzalna storitev je minimalen nabor storitev, ki so zagotovljene vsakemu končnemu uporabniku v Sloveniji na lokaciji njegovega stalnega prebivališča. Poleg storitve dostopa do interneta v nabor univerzalne storitve spadata še priključitev na telefonsko omrežje (oboje zagotavlja Telekom Slovenije) ter dostop do imenika in imeniške službe - 1188 (zagotavlja TSmedia). Televizija, mobilna telefonija in mobilni internet niso del univerzalne storitve.

Storitvi dostopa do telefonskega omrežja in interneta lahko pod pogoji, ki veljajo za univerzalno storitev, zahteva vsak končni uporabnik v Sloveniji, vendar samo v primeru, da nima na lokaciji stalnega prebivališča dostopne enake ali boljše storitve po dostopni ceni na trgu.

Kot so še spomnili v Akosu, lahko na njihovem Geoportalu vsakdo preveri, katera fiksna in mobilna omrežja so dostopna na posameznem naslovu, ter prenosno hitrost, ki jo omogočajo posamezna fiksna omrežja. Portal med drugim omogoča tudi pregled napovedi vlaganj v nova omrežja (t. i. tržni interes), ki so ga najavili operaterji.

"Napoved gradnje pa ne pomeni, da uporabnik ni več upravičen do univerzalne storitve. V času do dejanske izgradnje novega omrežja je Telekom Slovenije še vedno dolžan zagotoviti zgoraj omenjeno univerzalno storitev," so še zapisali.