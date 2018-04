Širokopasovni dostop kmalu vključen v univerzalne storitve

Ljubljana, 17. aprila - Širokopasovni dostop do interneta bo kmalu postal del univerzalne storitve in s tem dostopen tudi uporabnikom, ki sicer nimajo možnosti dostopa na komercialni osnovi. Agencija za komunikacijska omrežja in storitve RS (Akos) bo ustrezne spremembe pravnih aktov objavila v uradnem listu v petek, uveljavljene pa bodo do konca junija.