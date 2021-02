Za učinkovit prehod na okolju prijaznejše vire energije nujna premišljena vlaganja

Ljubljana, 13. februarja - Za učinkovit prehod na okolju prijaznejše vire energije so med drugim nujna premišljena vlaganja in pametno načrtovanje omrežij, je bilo slišati na okrogli mizi v okviru spletnega energetskega foruma Energetika in regulativa. Sodelujoči so pozvali tudi k opolnomočenju odjemalcev.