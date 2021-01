Poslovna poraba elektrike na SV Slovenije lani najnižja v desetih letih

Maribor, 31. januarja - Poslovanje Elektra Maribor je lani potekalo v zahtevnih okoliščinah, ki so vplivale tudi na delovanje distribucijskega sistema. Kljub temu so s številnimi ukrepi uporabnikom ves čas zagotavljali stabilno oskrbo z elektriko. Gospodinjski odjem je lani dosegel rekordno višino, poslovni pa najnižjo raven in največji padec v več kot desetletju.