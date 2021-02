V sojenju zaradi heroina odvetnik opozoril na neskladnosti v uradnih poročilih

Koper, 11. februarja - V sojenju trojici obtoženih zaradi tihotapljenja dobrih 300 kilogramov heroina, ki so ga leta 2018 zasegli v Luki Koper, je danes pričal uslužbenec Fursa Robert Babič. Ta je poudaril, da so se za pregled spornega zabojnika odločili na podlagi aplikacije. Odvetnik Branko Gvozdić pa je opozoril na neskladnosti med uradnimi zaznamki policije in Fursa.