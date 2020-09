V sojenju zaradi v Kopru zaseženega heroina pričal predstavnik Fursa

Koper, 29. septembra - V sojenju trojici obtoženih zaradi tihotapljenja več kot 300 kilogramov heroina, ki so ga leta 2018 zasegli v Kopru, je danes pričal predstavnik Finančne uprave RS (Furs) Raniero Grando. Ta je med drugim izpovedal, da so podrobnejši nadzor kontejnerja, kjer so našli prepovedano drogo, sprožili, ker je sistem zaznal pošiljko kot tvegano.