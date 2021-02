V ponedeljek zvečer na Metelkovo vstopili policisti posebne enote

Ljubljana, 9. februarja - V ponedeljek so nekaj pred 19. uro, ob koncu shoda Pogreb kulture, na območje AKC Metelkova mesto vstopili policisti posebne enote. Po navedbah prič naj bi policisti skušali vstopiti v tamkajšnje klube in ateljeje, svoje ravnanje pa naj bi označili za običajen nadzor gostinskih lokalov. S policije so sporočili, da so skrbeli za javni red.