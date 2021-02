Za nadgradnjo ormoške čistilne naprave 2,2 milijona evrov sredstev EU

Ljubljana/Ormož, 9. februarja - Vladna služba za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je izdala odločitev o odobritvi sredstev EU za projekt prenove in nadgradnje čistilne naprave Ormož. Za nekaj več kot 3,3 milijona evrov vreden projekt, ki ga bo izvajala Občina Ormož, bo Kohezijski sklad prispeval skoraj 2,2 milijona evrov, so sporočili iz omenjene službe.