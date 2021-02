Mineva 150 let od rojstva pisatelja Frana Saleškega Finžgarja

Žirovnica, 9. februarja - Mineva 150 let od rojstva pisatelja, dramatika, duhovnika in urednika Frana Saleškega Finžgarja, ki se je rodil 9. februarja 1871 v Doslovčah. Njegova rojstna hiša je urejena v muzej in kot pravi vodnica Petra Kržan, je v vaseh pod Stolom Finžgarjev duh še vedno prisoten. "Bil je res velik Slovenec in človek z veliko začetnico," je poudarila.