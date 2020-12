Leto 2021: Pred 140 leti je umrl Josip Jurčič, pred 150 se je rodil Fran Saleški Finžgar

pripravila Jasmina Vodeb Baša

Ljubljana, 31. decembra - Maja prihodnje leto bo minilo 140 let od smrti velikega pripovednika in avtorja prvega slovenskega romana Deseti brat Josipa Jurčiča, ki je bil ena od osrednjih kulturnih in političnih oseb druge polovice 19. stoletja. Vlada bo leto 2021 razglasila za Jurčičevo leto. Februarja pa bo minilo 150 let od rojstva književnika Frana Saleškega Finžgarja.