Skupina za civilni nadzor proti sosežigu v Tešu

Velenje, 5. februarja - Skupina za civilni nadzor nad nameravanim sosežigom odpadkov v Termoelektrarni Šoštanj (Teš) je velenjskemu mestnemu svetu na podlagi ugotovitev poročila o vplivih na okolje sosežiga in njegove recenzije predlagala, naj sosežigu nasprotuje. Z njim se pričakuje negativen vpliv na okolje in zdravje ljudi, so sporočili iz skupine.