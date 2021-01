Šoštanjski svetniki nasprotujejo sosežigu odpadkov v Tešu

Šoštanj, 27. januarja - Šoštanjski občinski svetniki so na današnji seji obravnavali poročilo o sosežigu nenevarnih odpadkov v Termoelektrarni Šoštanj (Teš) in njegovo recenzijo ter po večurni razpravi sprejeli sklep, s katerim so izrazili nasprotovanje sosežigu. Kot največjo težavo vidijo izpuste, ki bi se pojavili pri sosežigu.