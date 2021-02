Novogoriški svetniki si želijo seje spremljati tudi na daljavo

Nova Gorica, 4. februarja - Svetniki Mestnega sveta Nova Gorica so na današnji seji soglasno potrdili predlagano spremembo poslovnika mestnega sveta, ki predvideva tudi spremljanje sej na daljavo. Nekateri svetniki so razpravi o tej temi sicer nasprotovali, saj je matični odbor o spremembi govoril šele sinoči, tako da so ta predlog dobili šele danes.