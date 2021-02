Na mjanmarskih ulicah nasprotniki in podporniki državnega udara

Mandalay, 4. februarja - Na mjanmarskih ulicah so se danes prvič po ponedeljkovem vojaškem državnem udaru zbrali protestniki. Zbrali so se pred medicinsko fakulteto v metropoli Mandalay na severu države. Po neuradnih informacijah je policija doslej prijela tri protestnike. V prestolnici Naypyitaw pa so se zbrali tudi podporniki udara.