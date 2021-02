Varnostni svet ZN bo nadaljeval pogovore o Mjanmaru

New York, 2. februarja - Varnostni svet ZN se na današnji izredni seji ni uspel dogovoriti glede skupne izjave o položaju v Mjanmaru, kjer je vojska v ponedeljek izvedla državni udar. Kitajska in Rusija sta želeli več časa za pogajanja o britanskem predlogu izjave, ki vojsko poziva k obnovi civilne oblasti in spoštovanju demokratičnih norm.