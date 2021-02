Občina Muta prvič z dvoletnim proračunom

Muta, 6. februarja - Svetniki Občine Muta so nedavno potrdili občinski proračun, ki je tokrat prvič zastavljen za dve leti. Občina letos zaključuje projekt vodooskrbe, zato so odhodki proračuna letos še precej višji, kot bodo v letu 2022. Letos so predvideni v višini 7,5 milijona evrov, prihodnje leto pa v višini 3,6 milijona evrov.