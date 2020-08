Na meji slovesno položili zadnje metre avstrijskega kraka vodovoda do občine Muta

Muta, 17. avgusta - Po več letih prizadevanj in več desetletjih od prvih zamisli so danes na slovensko-avstrijskem mejnem območju do občine Muta slovesno položili zadnje metre 380-metrskega avstrijskega kraka vodovoda, prek katerega bo do uporabnikov v Sloveniji pritekel avstrijski vodni vir. Govorniki iz obeh držav so ob tem poudarili pomen čezmejnega sodelovanja.