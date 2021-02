Muzej Velenje s predstavitvijo tolarja

Velenje, 7. februarja - Muzej Velenje je v Spominskem centru 1991 ob 30-letnici slovenske samostojnosti predstavil slovenski tolar. Gre za prvi slovenski denar, ki se je do danes najgloblje vtisnil v slovensko narodno zavest. Na vseh bonih je bil motiv Triglava in knežjega kamna, ločili so se le po barvi in izpisani nominalni vrednosti.