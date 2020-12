Velenjska občina s spominkom v ohranjanje gradu Šalek

Velenje, 9. decembra - Velenjska občina je v okviru projekta Trajnostna ponovna uporaba, ohranjanje in sodobno upravljanje zgodovinskih ruševin v srednji Evropi (RUINS) financirala spominek Šaleška pivska časa. Z nakupom čaše, ki stane 35 evrov, bo občina en evro od vsakega nakupa namenila obnovi in vzdrževanju gradu Šalek, so sporočili z občine.