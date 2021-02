Vandali oskrunili prostore Zavoda Iskreni

Ljubljana, 2. februarja - Neznanci so na fasado in vrata prostorov Zavoda Iskreni v Ljubljani narisali kljukasta križa, na vrata pa zapisali še "korupcija?". Pri tem je bilo povzročene za okoli 2000 evrov škode, zadevo policija še preiskuje, so za STA potrdili na Policijski upravi Ljubljana. V Zavodu Iskreni ocenjujejo, da gre za odraz stanja duha v državi.