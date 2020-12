Ob prelomu leta: Okoljsko ministrstvo bo v 2021 pohitelo z zakonodajnimi spremembami

pripravila Martina Gojkošek

Ljubljana, 31. decembra - Ministrstvo za okolje in prostor za leto 2021 načrtuje številne zakonodajne spremembe, ki bodo iskale ravnotežje med varstvom okolja in razvojem. Že v prvi polovici leta napovedujejo spremembe gradbenega in stanovanjskega zakona, zakonov o urejanju prostora ter o vodah, do poletnih parlamentarnih počitnic pa tudi sprejem podnebne strategije.