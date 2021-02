Dnevnik o nihanju pri oblikovanje koalicije (3. 2.)

Maribor, 2. februarja - Zoran Potič v komentarju Med fiziko in filozofijo piše o tem, da imata fizika in politika skupno nihanje. Zaniha enkrat k Janši, drugič k četverčku LMŠ, SD, Levica in SAB in Karlu Erjavcu, ki ima težave pri pridobivanju zaupanja svojih poslancev. Kje natančno se bo nihalo potenciala za oblikovanje koalicije ustavilo, ni jasno. V prednosti je Janša.