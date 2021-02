Finance o pomoči podjetjem po epidemiji (3. 2.)

Ljubljana, 2. februarja - Jurij Šimac v komentarju Pomagati bo treba tudi po koncu epidemije piše o tem, da so državne pomoči in podpore podjetjem učinkovale in preprečila stečaje ter porast brezposelnosti. Vprašanje pa ostaja, kakšna bo slika, ko pomoči ne bo več oziroma ne bodo tako obsežne. Nekaj je tudi strahu, da okrevanje ne bo hitro, temveč večletno.