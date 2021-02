Upravi SDH se je pridružila Vanessa Grmek

Ljubljana, 2. februarja - Upravi Slovenskega državnega holdinga (SDH) se je danes na podlagi sklepa ljubljanskega okrožnega sodišča pridružila Vanessa Grmek, so sporočili iz SDH. Zasedla bo eno od izpraznjenih mest po odstopu Boštjana Kolerja in Borisa Medice. S tem sta po navedbah SDH zagotovljena stabilnost poslovanja in nemoteno izvajanje vseh potrebnih odločitev uprave.