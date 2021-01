Prodaja deleža SDH v Meti Ingenium odnesla dva člana uprave in člana nadzornega sveta

Ljubljana, 5. januarja - Nadzorni svet SDH je v postopku prodaje manjšinskega deleža države v družbi Meta Ingenium, ki je imela v lasti 10,8-odstotni delež Bia Separations, ugotovil določena odstopanja od standardov in postopkov SDH. Zato so člana uprave SDH Boštjan Koler in Boris Medica ter član nadzornega sveta Igor Kržan sporazumno odstopili s položajev.