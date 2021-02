Razkritje igralke Mie Skrbinac priložnost za globlje spremembe

Ljubljana, 2. februarja - Potem ko je dramska in filmska igralka Mia Skrbinac za oddajo Tednik razkrila, da jo je psihično in fizično nadlegoval profesor na AGRFT, je dekan akademije Tomaž Gubenšek za STA povedal, da bodo prijavi sledili ustrezni postopki. V podporo igralki so stopili tudi v Društvu slovenskih avdiovizualnih igralcev.