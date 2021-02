LMŠ, SD, Levica in SAB z novelo za večjo avtonomijo občin pri financiranju zasebnih vrtcev

Ljubljana, 1. februarja - Opozicijske LMŠ, SD, Levica in SAB so v zakonodajni postopek vložile novelo zakona o vrtcih, s katero bi financiranje zasebnih vrtcev v večji meri kot doslej prepustili v odločanje občinam. Omogočili bi, da občina zasebnega vrtca ne bi financirala, če ima v javnih vrtcih dovolj prostih mest za vse otroke, ki so vključeni v zasebni vrtec.