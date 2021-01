DZ zaostril pogoje za varstvo predšolskih otrok

Ljubljana, 27. januarja - Poslanci so s 75 glasovi za in nobenim proti sprejeli novelo zakona o vrtcih. Po novem je tako prepovedano opravljanje predšolske vzgoje in varstva otrok tistim, ki niso vpisani v ustrezni register oz. razvid, in določa sankcije za kršitve. Uvaja tudi brezplačni vrtec za drugega otroka, ki je v vrtcu hkrati s starejšim sorojencem.