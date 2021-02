Starši v znak protesta pred šoli v Zagorju in Trbovljah prinesli šolske torbe

Zagorje ob Savi, 1. februarja - V znak protesta proti ponovnemu zapiranju šol so nekateri starši danes pred Osnovno šolo (OŠ) Toneta Okrogarja v Zagorju ob Savi ter pred OŠ Tončke Čeč v Trbovljah prinesli šolske torbe. S tem so izrazili nestrinjanje z odločitvijo vlade, da so zaradi poslabšanja epidemioloških razmer osnovne šole v zasavski regiji od danes spet zaprte.