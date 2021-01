Janša shode zaradi zapiranja šol označil za nerazumno izkoriščanje otrok v politične namene

Ljubljana, 31. januarja - Premier Janez Janša je protest zaradi ponovnega zapiranja šol, ki so ga v soboto pripravili v Trbovljah, označil za "nerazumno in nevarno izkoriščanje otrok v politične namene v času epidemije". V zapisu na Twitterju je prav tako navedel, da je šlo za nezakonit shod. Danes so sicer shode pripravili tudi v nekaterih primorskih krajih.