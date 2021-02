Mjanmarska vojska izvedla nov državni udar

Naypyitaw, 1. februarja - Mjanmarska vojska je izvedla državi udar in aretirala predsednika države Wina Myinta in slavno politično zapornico in dejansko voditeljico države Aung San Suu Kyi, poročajo tiskovne agencije, ki se sklicujejo na tiskovnega predstavnika mjanmarske vladajoče stranke Nacionalne lige za demokracijo (NLD).