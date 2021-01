Janša za Nobelovo nagrado za mir predlagal misijonarja Pedra Opeko

Ljubljana, 31. januarja - Premier Janez Janša je za letošnjo Nobelovo nagrado za mir predlagal misijonarja Pedra Opeko in njegovo humanitarno organizacijo Akamasoa, ki deluje na Madagaskarju, so sporočili iz njegovega kabineta. Janša je ob tem pozdravil celovit pristop Opeke in združenja k razvoju družbe in humanitarnosti ter ocenil, da njihova dejavnost pooseblja cilje ZN.